Monaco : les intentions claires de Mbappé « Par Youcef Touaitia - Le 06/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pépite du centre de formation de Monaco, l'attaquant Kylian Mbappé (18 ans, 11 matchs et 3 buts en L1 cette saison) pourrait devenir la prochaine grande star du football français. Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain, l'Asémiste entend bien poursuivre sa carrière au sein du club princier, à qui il doit tout. "Aujourd'hui, je suis dans une équipe qui tourne vraiment bien et je n'ai pas l'intention de quitter Monaco pour rallier le PSG, a assuré le champion d'Europe U19 dans un entretien accordé au quotidien Le Parisien. Même si dans le football tout peut arriver, je suis très attaché à Monaco. Ce club me fait grandir et m'a donné la possibilité de jouer en pro. J'espère lui redonner toute la confiance en étant décisif et en remportant des titres." Pour cela, Mbappé devra continuer sur sa belle lancée et faire douter Leonardo Jardim au cours de la seconde partie de saison. Pour cela, Mbappé devra continuer sur sa belle lancée et faire douter Leonardo Jardim au cours de la seconde partie de saison.

