Séville : accord pour Jovetic ?

Séville : accord pour Joveti c ? « Par Youcef Touaitia - Le 06/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme vous l'indiquions mercredi (voir ici), le FC Séville souhaiterait s'attacher les services de l'attaquant de l'Inter Milan, Stevan Jovetic (27 ans, 5 apparitions en Serie A cette saison). Prêté depuis une saison et demie par Manchester City, le Monténégrin ne parvient pas à convaincre en Lombardie et devrait quitter l'Italie pour de bon cet hiver. A en croire le Corriere dello Sport, l'ancien joueur de la Fiorentina devrait bel et bien poursuivre sa carrière du côté de l'Andalousie puisqu'un accord de principe aurait été trouvé avec le triple vainqueur en titre de la Ligue Europa. Si la clause de départ du joueur a été fixée à 5 millions d'euros, le directeur sportif sévillan Monchi souhaiterait obtenir le prêt avec option d'achat de Jovetic afin de limiter les risques pour un élément bien moins brillant que par le passé. Malgré sa passe difficile, Jovetic reste un joueur de qualité et pourrait s'avérer très utile à Séville ! Malgré sa passe difficile, Jovetic reste un joueur de qualité et pourrait s'avérer très utile à Séville !

