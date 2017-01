PSG : Courbis croit en Augustin « Par Youcef Touaitia - Le 06/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A la recherche d’une doublure pour Edinson Cavani en attaque, le Paris Saint-Germain possède pourtant le prometteur Jean-Kévin Augustin (19 ans, 10 apparitions et 1 but en L1 cette saison) dans ses rangs. Pour Rolland Courbis, le jeune Parisien pourrait s'avérer précieux pour le club de la capitale à moyen terme. "Si on me parle d’une doublure, Augustin, pour moi, est la doublure rêvée de Cavani. Si je fais la comparaison avec Kimpembe, expliquez-moi pourquoi Augustin n’est pas le Kimpembe de l’attaque ? Ce joueur il a 180 minutes dans les jambes, c’est-à-dire deux matchs, il fait 1 but et 1 passe décisive, sans compter le nombre de fois où il a été dangereux durant ces 180 petites minutes, il faudrait qu’il fasse quoi de plus ?", s’est interrogé l’ancien coach de Montpellier sur les ondes de RMC. Reste que sur les nombreuses opportunités qu’il a eu de marquer, Augustin a fait preuve d’un déchet incroyable devant le but lors de la première partie de la saison, eu égard à son temps de jeu limité. Reste que sur les nombreuses opportunités qu’il a eu de marquer, Augustin a fait preuve d’un déchet incroyable devant le but lors de la première partie de la saison, eu égard à son temps de jeu limité.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+