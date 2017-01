PSG : Rabiot fait patienter le club

De plus en plus important au Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot (21 ans, 11 matchs et 1 but en L1 cette saison) possède désormais le temps de jeu désiré dans la capitale. Sous contrat jusqu'en 2019, le milieu de terrain s'est d'ailleurs vu proposer un projet de prolongation par ses dirigeants, selon le quotidien Le Parisien.

Pour le convaincre de signer un nouveau bail, le président Nasser Al-Khelaïfi fait miroiter à son joueur une carrière à la Steven Gerrard, resté à Liverpool de 1998 à 2015. Si l'idée plaît à l'international français, le journal régional précise qu'il n'est pas pressé de répondre aux avances du PSG et préfère patienter.