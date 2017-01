Esp. : Bilbao 2-0 Barça (mi-tps)

L’année 2017 commence très mal pour le FC Barcelone, mené sur la pelouse de l’Athletic Bilbao (0-2), ce jeudi soir, lors du match aller des 8es de finale de la Coupe du Roi.

Sans complexe, les Basques mettaient une énorme pression sur la défense catalane qui restait sereine. Malgré tout, les partenaires de Messi prenaient rapidement les commandes de la partie et progressaient sur le terrain sans toutefois mettre en danger Iraizoz. Belle ambiance, grosse intensité, tous les ingrédients étaient réunis dans cette première période.

Il ne manquait plus que les occasions, et c’était sur la première opportunité basque qu’Aduriz trompait ter Stegen de la tête au second poteau après un service en or de Garcia (1-0, 25e). Surpris, les Blaugrana coulaient dans la foulée sur une action splendide d’Aduriz, conclue par Williams, qui ne laissait aucune chance au portier allemand (2-0, 28e). Quel régal ! Au fond du trou, les hommes de Luis Enrique s’énervaient, à l’image d’Umtiti, en furie durant plusieurs minutes après un vilain geste d’Aduriz. Pour ne rien arranger aux affaires barcelonaises, l’arbitre refusait à Neymar un penalty plus qu’évident peu avant la pause. Le Barça n’est pas verni...