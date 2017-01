UEFA : l'équipe type de l'année dévoilée

Sur son site officiel, l'UEFA vient de dévoiler l'équipe type de l'année 2016 établie selon les votes des internautes. Au poste de gardien de but, Gianluigi Buffon (Juventus Turin) a reçu logiquement les faveurs du public. En défense, on retrouve 4 défenseurs centraux avec les présences de Sergio Ramos (Real Madrid), Leonardo Bonucci (Juventus Turin), Jérôme Boateng (Bayern Munich) et Gérard Piqué (FC Barcelone). La présence du Catalan est particulièrement étonnante, notamment avec l'absence de Pepe (Real Madrid).

Au milieu, Toni Kroos (Real Madrid), Andrès Iniesta (FC Barcelone) et Luka Modric (Real Madrid) ont recueilli le plus de voix. Et sans surprise, le secteur offensif est composé des trois finalistes du dernier Ballon d'Or : Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Lionel Messi (FC Barcelone) et Antoine Griezmann (Atletico Madrid). L'absence de Luis Suarez (FC Barcelone) risque de faire parler...

L'équipe type de l'année 2016 de l'UEFA