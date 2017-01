Montpellier : Sanson, Nicollin fait le point « Par Damien Da Silva - Le 05/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'une belle première partie de saison, le milieu de terrain de Montpellier Morgan Sanson (22 ans, 19 matchs et 3 buts en L1 cette saison) a été annoncé avec insistance dans le viseur de l'Olympique de Marseille. Alors que le joueur veut prendre son temps avant de décider de son avenir (voir brève 11h28), le président du MHSC Louis Nicollin a fait le point sur sa situation. "Entre 10 et 15 millions d'euros, c'est correct. Je ne vois pas pourquoi l'OM s'intéresserait à Sanson. Ils veulent Payet, ils veulent je sais pas qui... Zubizarreta, il va trouver. (...) Je pense qu'il partira à l'étranger, il est demandé par des grands clubs. La Roma ? Non, ce n'est pas un grand club. Il y en a des plus gros. On attend, on va voir, on n'est pas pressé", a assuré le dirigeant héraultais pour La Provence. Pour rappel, le Borussia Dortmund a été également mentionné parmi les formations intéressées par Sanson... Pour rappel, le Borussia Dortmund a été également mentionné parmi les formations intéressées par Sanson...

