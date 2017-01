Rennes : Delort, ça avance...

Voici une bonne nouvelle pour Rennes ! En concurrence avec plusieurs formations de Ligue 1 pour obtenir le prêt du buteur des Tigres de Monterrey Andy Delort (25 ans) lors de la seconde partie de saison, le club breton aurait désormais la préférence de l'ancien Caennais d'après les informations du média régional Ouest-France.

Ainsi, le responsable de la cellule de recrutement de Rennes Jean-Luc Buisine et l'agent du Tricolore Jean-Christophe Cano auraient pris la direction du Mexique pour négocier l'arrivée de Delort chez les Rouge et Noir. Et contrairement aux dernières rumeurs (), l'entraîneur Christian Gourcuff aurait bel et bien validé cette piste...