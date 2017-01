PSG : pourtant Alario avait ouvert la porte...

Mercredi, le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi a annoncé l’abandon de la piste menant à l’attaquant de River Plate Lucas Alario (voir brève 09h01). Même s’il vient de prolonger en faveur de son club, l’Argentin avait pourtant ouvert la porte au PSG dans une interview publiée quasiment en même temps par le média Olé.

"Si le transfert est bon pour River et pour moi, ça se fera, a notamment glissé le Sud-Américain. J'essaie de ne pas penser à tout cela. J'ai entendu parler de ce possible transfert, d'autant que, quand tu joues dans un club comme River, il y a beaucoup de médias. Je vis au jour le jour, j'ai profité de mes vacances. Et on verra si je dois rester ou partir."

Le buteur ne rejoindra donc pas le club de la capitale cet hiver. Mais comme il reste très apprécié par le directeur du football francilien Patrick Kluivert, Alario pourrait faire l’objet d’une nouvelle offensive à l’avenir.