CAN : Pépé en sera, pas Waris, Chedjou et Bedimo « Par Romain Lantheaume - Le 05/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Les 16 sélections qualifiées pour la CAN 2017 (14 janvier-5 février) avaient jusqu’à mercredi minuit pour adresser à la Confédération Africaine de Football leur liste finale de 23 joueurs retenus pour la compétition. Pressenti pour être écarté, l'attaquant d’Angers Nicolas Pépé disputera finalement le tournoi avec la Côte d’Ivoire. Un élément qui pourrait refroidir l’Olympique Lyonnais qui le courtise assidûment. En revanche, le sélectionneur du Cameroun Hugo Broos a réalisé deux choix surprenants en écartant les défenseurs Aurélien Chedjou, dont le nom circule du côté de l’Olympique de Marseille, et Henri Bedimo, qui serait insuffisamment remis de sa lésion méniscale qui le tient éloigné des terrains depuis novembre. Pas de CAN non plus pour l’attaquant ghanéen Abdul Majeed Waris, ce qui ne devrait pas déplaire à Lorient...

