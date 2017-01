PSG : Ben Arfa a pris son pied en Tunisie

Présent en Tunisie, son pays d’origine, avec le Paris Saint-Germain, l’ailier Hatem Ben Arfa (29 ans, 14 apparitions en L1 cette saison) a livré une prestation mitigée face au Club Africain (3-0) mercredi en match amical. Aligné en pointe, le Tricolore a cependant pris du plaisir à jouer.

"Personnellement, jouer en Tunisie était un plaisir, a fait remarquer l’ancien Niçois sur le site officiel du PSG. Physiquement, cela s’est bien passé car on a suivi un travail physique pendant les vacances. On n’a pas complètement lâché. On est content d’avoir repris par une victoire, même si c’était un match amical. C’est toujours bon pour la confiance. (…) Globalement, nous avons maîtrisé le match et bien préparé celui de samedi. C’est positif."

Ce n’est malheureusement pas dans cette position d’avant-centre que HBA va parvenir à rebattre les cartes pour la seconde partie de saison...