PSG : T. Silva encense déjà Lo Celso et Draxler « Par Romain Lantheaume - Le 05/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Mercredi, le Paris Saint-Germain a lancé son année 2017 par un succès contre le Club Africain (3-0) en match amical en Tunisie. L’occasion pour les recrues hivernales Julian Draxler et Giovani Lo Celso d’effectuer leurs débuts en seconde période. Visiblement, le capitaine francilien Thiago Silva (32 ans, 14 matchs et 2 buts en L1 cette saison) est déjà sous le charme. "Beaucoup de joueurs ont démontré qu’ils avaient les qualités pour être titulaires. Lo Celso et Draxler sont deux joueurs intelligents, qui ont déjà compris la manière de jouer de l’équipe. Ils ont fait un bon match. Avec ces deux joueurs, on a des belles choses à faire lors de la seconde partie de la saison", a assuré le défenseur central brésilien sur le site officiel du PSG. L’Allemand a en effet affiché de belles promesses, tandis que l’Argentin a montré beaucoup d’envie malgré des premiers pas plus timides. L’Allemand a en effet affiché de belles promesses, tandis que l’Argentin a montré beaucoup d’envie malgré des premiers pas plus timides.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+