Sondage MF : la Chine commence à faire peur... « Par Damien Da Silva - Le 05/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors d'un récent sondage publié sur le site Maxifoot.fr, nous vous demandions si le championnat chinois pouvait devenir une menace pour les clubs européens. Et c'est l'égalité parfaite ! Sur les 26 447 votes recensés, vous êtes à 50-50 partagés quant au fait que la Chine est une menace ou non pour les formations du Vieux Continent. Les départs pour des sommes astronomiques d'Oscar (71,5 M€) ou à des salaires mirobolants comme Carlos Tevez (pour 38 M€ par an) sont pris de plus en plus au sérieux... Dès à présent, exprimez-vous sur la situation de Jesé au Paris Saint-Germain. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix.

