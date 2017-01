ASSE : les Verts veulent piocher à Caen

En quête de renforts pour dynamiser son attaque cet hiver, l’AS Saint-Etienne a notamment ciblé le Brésilien de Ludogorets Wanderson (voir ici). Ce jeudi, le quotidien L’Equipe relaie également un intérêt des Verts pour l’ailier Hervé Bazile (26 ans, 12 apparitions et 2 buts en L1 cette saison), moins utilisé à Caen cette saison.

Mais le dossier s’annonce compliqué puisque le club forézien souhaiterait un prêt du Franco-Haïtien. Or, la formation normande n’est pas forcément désireuse de se séparer de son joueur et a déjà recalé Lorient l’été dernier. Pas sûr non plus que les fans stéphanois se montrent emballés par la perspective de recruter le Caennais, qui n’a jamais dépassé la barre des 7 buts au cours d’une même saison de Ligue 1...