PSG : la Roma, Jesé vraiment pas emballé « Par Romain Lantheaume - Le 05/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En instance de départ du Paris Saint-Germain cet hiver, l’ailier Jesé (23 ans, 9 apparitions et 1 but en L1 cette saison) peine à trouver un prétendant en mesure de l’accueillir en prêt à cause de son imposant salaire, estimé à 250 000 euros brut mensuels. L’AS Roma semblait néanmoins en pole dans ce dossier... Cependant, l’ancien Madrilène ne se montre guère emballé par cette piste d’après le quotidien L’Equipe. Alors que la Louve considère l’Espagnol comme le remplaçant de Mohamed Salah pendant la CAN, le Francilien se fait du souci pour son statut lorsque l’Egyptien reviendra. Les Giallorossi ont également pu se montrer refroidis par le mutisme du joueur, qui avait arrêté son portable pendant ses vacances (voir la brève de 08h25)… Alors qu’il préférerait rejoindre le club de sa ville natale, l’UD Las Palmas, qui n’a pas les moyens de le recruter, le Parisien pourrait disposer d’une nouvelle piste. Toujours d’après le quotidien sportif, le Milan AC le suit sur les conseils de l'entraîneur Carlo Ancelotti. Alors qu’il préférerait rejoindre le club de sa ville natale, l’UD Las Palmas, qui n’a pas les moyens de le recruter, le Parisien pourrait disposer d’une nouvelle piste. Toujours d’après le quotidien sportif, le Milan AC le suit sur les conseils de l'entraîneur Carlo Ancelotti.

