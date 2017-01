OM : Schneiderlin ne veut pas que ça traîne « Par Romain Lantheaume - Le 05/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Courtisé cet hiver par plusieurs prétendants dont l’Olympique de Marseille, le milieu de terrain de Manchester United Morgan Schneiderlin (27 ans, 3 apparitions en Premier League cette saison) ne souhaite pas trop traîner pour trouver une porte de sortie. D’après le quotidien L’Equipe, l’international français aimerait être fixé sur son avenir d’ici la fin de la semaine ! Egalement dans le viseur de l’Inter Milan et du FC Valence, l’Alsacien accorderait cependant sa priorité à la Premier League, où West Bromwich Albion et surtout Everton s’intéressent à lui. Mais les Red Devils préféreraient voir leur joueur partir à l’étranger plutôt que de renforcer un concurrent (voir ici). De quoi faire les affaires de l’OM ? Une chose est sûre, il faudra agir vite dans ce dossier et ne pas lésiner sur les moyens alors que MU a déjà refusé une offre de 21 millions d'euros en provenance de WBA. Et Everton serait en train de préparer une proposition plus élevée... Une chose est sûre, il faudra agir vite dans ce dossier et ne pas lésiner sur les moyens alors que MU a déjà refusé une offre de 21 millions d'euros en provenance de WBA. Et Everton serait en train de préparer une proposition plus élevée...

