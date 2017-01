Lyon : Grenier parle de l'OM

Sur le départ, Clément Grenier discute actuellement avec plusieurs clubs. Dont un qui pourrait être l'Olympique de Marseille. Interrogé au sujet de son avenir sur RMC, le milieu de terrain lyonnais a laissé le mystère entier.

"Je n'ai refusé aucune proposition. Moi j'ai envie de jouer, je discute avec tous les clubs intéressés. J'ai des sollicitations en France, en Allemagne, en Italie et deux en Angleterre, a fait savoir Grenier. On avance un peu plus avec un club en particulier. Ça peut être l'OM comme ça peut être un autre club. J'ai 25 ans et je veux revenir. Ça fait un an que je ne suis plus blessé, je m'entraîne tous les jours."

Rappelons que son entourage (des avocats gèrent ses intérêts et non un agent), son salaire (300.000 euros brut mensuels) et son hygiène vie (un goût un peu trop prononcé pour la vie nocturne) constituent aujourd'hui des freins importants pour les clubs intéressés.