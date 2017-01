Bordeaux : Gourvennec veut vite recruter « Par Eric Bethsy - Le 04/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Impatient d’accueillir du renfort au mercato hivernal, l’entraîneur des Girondins de Bordeaux Jocelyn Gourvennec sait que le club aquitain doit d’abord dégraisser son effectif. Du coup, le technicien aimerait boucler certains départs au plus vite. "C'est un effectif qui a encore besoin d'oxygène, a confié l’ancien coach de Guingamp à Sud-Ouest. On l'a fait en début de saison, il faut qu'on le refasse là. Il y a des joueurs qui jouent un peu moins et qui voudront jouer plus. Ce sera sans doute ailleurs. A nous d’être bon sur le remplacement de ces joueurs-là. (...) On a des pistes sur certains joueurs qui seront amenés à partir. Je souhaite qu’on avance vite car on va être tout de suite dans le vif du sujet et on ne peut pas attendre fin janvier." Des joueurs comme Pablo, Diego Contento et Isaac Kiese Thelin peuvent se sentir concernés. Des joueurs comme Pablo, Diego Contento et Isaac Kiese Thelin peuvent se sentir concernés.

