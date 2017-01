PSG : Al-Khelaïfi a prévenu les joueurs « Par Eric Bethsy - Le 04/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Mécontent de la première partie de saison du Paris Saint-Germain, le président Nasser Al-Khelaïfi veut des joueurs impliqués à 100 % à chaque rencontre. Et pas seulement pour le huitième de finale de la Ligue des Champions contre le FC Barcelone. "On veut commencer 2017 avec plus de force, plus de motivation et de concentration pour chaque match, a confié le dirigeant au quotidien Le Parisien, juste avant le match amical face au Club Africain ce mercredi. Il ne faut pas uniquement se concentrer sur le choc contre Barcelone, le match aller n’est que le 14 février, c’est encore dans 40 jours. J’en ai parlé aux joueurs mais on n’est pas uniquement focalisé là-dessus. On a encore du temps. Il faut gagner chaque match, accumuler de la confiance. J’ai envie de voir du caractère dans cette équipe et une énorme envie." Avec 5 points de retard sur le leader de Ligue 1 Nice, Paris n’a plus le droit à l’erreur. Avec 5 points de retard sur le leader de Ligue 1 Nice, Paris n’a plus le droit à l’erreur.

