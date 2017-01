OM : L. Nicollin n'y croit pas trop pour Sanson

Comme nous vous l'indiquions hier mardi (voir la brève d'hier à 16h49), l'Olympique de Marseille songerait à recruter Morgan Sanson (22 ans, 19 matchs et 3 buts en L1 cette saison) cet hiver. S'il se dit prêt à céder son milieu de terrain pour une somme comprise entre 10 et 15 millions d'euros, Louis Nicollin n'imagine toutefois pas le Montpelliérain rallier la cité phocéenne en janvier.

"Honnêtement, je ne suis pas au courant. D’ailleurs ça me fait rire ! L’OM est sur Payet, a Thauvin, Alessandrini. Et il chercherait à avoir Morgan Sanson ? S’il nous donne les sous, il s’en va, aucun problème. On veut entre 10 et 15 millions. Pour le petit, ça serait bien. Je pense que l’OM a d’autres priorités. Mais je me trompe peut-être", a réagi le président du MHSC, interrogé par La Provence.

L'OM sait au moins à quoi s'en tenir.