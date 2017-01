Amical : Paris SG 3-0 Club Africain (fini) « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 04/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Avant la reprise de la compétition, le Paris Saint-Germain affrontait le Club Africain ce mercredi en amical à Radès. Sans se faire violence, les champions de France ont obtenu ce qu'ils voulaient avec un succès 3-0. Après un premier quart d'heure assez pauvre, les Parisiens ouvraient le score sur leur première véritable accélération. Servi par Verratti dans la surface, Nkunku enroulait parfaitement sa frappe (1-0, 19e). La formation tunisienne réagissait immédiatement mais Trapp détournait la tentative des 18 mètres de Ben Yahia. Aligné en position d'avant-centre, Ben Arfa semblait chercher ses repères à la pointe de l'attaque parisienne. Au milieu, Verratti poursuivait lui sur la lancée de sa bonne fin d'année 2016. Unai Emery profitait de la pause pour procéder à sept changements. La dernière recrue parisienne, Julian Draxler, faisait notamment son apparition sur la pelouse. Lo Celso entrait lui à l'heure de jeu à la place d'un Ben Arfa toujours décevant. Les deux se mettaient en évidence à 20 minutes de la fin, l'Allemand étant passeur pour l'Argentin dont la frappe puissante inquiétait Ben Mustapha. En fin de rencontre, Jaziri profitait d'une mésentente entre Rabiot, de retour sur les terrains, et Marquinhos pour se présenter seul face à Areola mais l'attaquant manquait le cadre. Le PSG était tout proche de se faire punir... Dans la foulée, Di Maria mettait fin au suspense d'un bel enchaînement contrôle-frappe (2-0, 91e). Avant un dernier but, superbe, d'Augustin (3-0, 93e). Durant sa mi-temps passée sur le terrain, Draxler a demandé à toucher beaucoup le ballon et cherché à accélérer le jeu. Une première bonne impression à confirmer. Draxler et Lo Celso devraient maintenant être revus samedi contre Bastia à l'occasion des 32es de finale de la Coupe de France. Ben Arfa, c'est moins évident. Durant sa mi-temps passée sur le terrain, Draxler a demandé à toucher beaucoup le ballon et cherché à accélérer le jeu. Une première bonne impression à confirmer. Draxler et Lo Celso devraient maintenant être revus samedi contre Bastia à l'occasion des 32es de finale de la Coupe de France. Ben Arfa, c'est moins évident.

