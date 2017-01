PSG : Kluivert regarde à "tous les postes"

Présent en Tunisie avec le Paris Saint-Germain pour le stage de préparation hivernale, Patrick Kluivert s'est exprimé sur le mercato parisien. Le directeur du football du club de capitale confirme être toujours à la recherche d'un attaquant supplémentaire, mais pas uniquement.

"Le mercato d'hiver est très difficile mais nous essayons d'avoir un autre attaquant. Le plus important c'est de voir comment l'équipe se comporte maintenant et après on verra quel joueur peut venir pour renforcer notre équipe. On regarde à tous les postes, pas seulement à un seul. On veut améliorer toute l'équipe donc on regarde pour chaque poste", a confié le Néerlandais dans des propos rapportés par Goal.

Le PSG devrait donc encore animer le mercato après avoir bouclé l'arrivée de Julian Draxler en provenance de Wolfsburg.