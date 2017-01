Lille : Lopez a proposé 3 ans à Bielsa !

Lille : Lopez a proposé 3 ans à Biels a ! « Par Romain Rigaux - Le 04/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En attendant l'officialisation du rachat de Lille, Patrick Collot est toujours l'entraîneur des Dogues. Mais selon RMC, la tendance est à un changement sur le banc d'ici la fin du mois. Dans la short-list d'entraineurs établie pour lui succéder figure toujours l'Argentin Marcelo Bielsa. Le futur propriétaire Gerard Lopez s'entend très bien avec "El Loco" et lui a déjà proposé un contrat de trois ans. Mais l'ancien coach de l'OM préfère un bail d'un an, plus un en option. Francky Dury, 3e du championnat de Belgique avec Zulte Waregem, Marco Silva, passé par le Sporting Portugal et l'Olympiakos, ou encore l'ancien sélectionneur de la Belgique, Marc Wilmots, sont également présents sur cette short-list. Francky Dury, 3e du championnat de Belgique avec Zulte Waregem, Marco Silva, passé par le Sporting Portugal et l'Olympiakos, ou encore l'ancien sélectionneur de la Belgique, Marc Wilmots, sont également présents sur cette short-list.

