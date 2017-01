EdF : Deschamps suit toujours Valbuena « Par Youcef Touaitia - Le 04/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Absent en équipe de France depuis l'explosion de l'affaire de la sextape en novembre 2015, le milieu offensif Mathieu Valbuena (32 ans, 52 sélections et 8 buts), auteur de très belles prestations depuis un mois avec l'Olympique Lyonnais, peut toujours prétendre à une place chez les Bleus selon Didier Deschamps. "Il est toujours sélectionnable et fait partie d’un groupe d’une bonne cinquantaine de joueurs que l’on suit. Je sais qu’il est très attaché à l’équipe de France, a assuré le sélectionneur dans un entretien accordé à L'Equipe. Maintenant, le paysage n’est plus le même qu’en 2014. Pendant son absence, des joueurs ont répondu présent, d’autres arrivent. Il faut aussi se projeter. Il y a le court terme, mars (avec la reprise des qualifications pour la Coupe du monde en Russie, ndlr). Et 2018. C’est dans un an et demi." Malgré tous ses efforts, on imagine mal comment le Gone peut retrouver les Tricolores... Malgré tous ses efforts, on imagine mal comment le Gone peut retrouver les Tricolores...

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+