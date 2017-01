OM : Dugarry démonte la rumeur Payet Par Youcef Touaitia - Le 04/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme nous vous l'indiquions mardi (voir ici), l'Olympique de Marseille penserait à rapatrier le milieu offensif de West Ham Dimitri Payet (29 ans, 18 matchs et 2 buts en Premier League cette saison) contre une somme d'argent importante en plus des ailiers Romain Alessandrini et Bouna Sarr. Un dossier impossible à conclure pour le consultant Christophe Dugarry, qui a démonté la rumeur sans détour. "Ça serait un super coup pour l’OM et cela montrerait que le club est capable d’attirer ce genre de joueurs. Maintenant, je n’y crois absolument pas. On parle d’un salaire entre 8 et 10 M€ par an à West Ham. Je ne vois pas comment l’OM serait capable d’aligner un tel salaire. C’est un garçon qui a déjà 30 ans. Tu pars dans l’idée qu’il sera invendable. Je ne vois pas économiquement la chose faisable", a estimé le champion du monde 1998 sur les ondes de RMC. "Il n’y a aucun choix sportif à aller en Ligue 1. Me dire qu’il sera content de jouer avec Rolando, Sakai... Avec ce qui se passe en Chine en ce moment, des romantiques, j’en vois de moins en moins. Aujourd’hui, la priorité, c’est l’argent. Le foot a changé. L’attractivité de notre Ligue 1 est trop médiocre", a ajouté Dugarry. Surtout, West Ham ne semble pas du tout ouvert à un départ de son maestro... Surtout, West Ham ne semble pas du tout ouvert à un départ de son maestro...

