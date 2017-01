EdF : Benzema, la porte reste ouverte pour DD « Par Youcef Touaitia - Le 04/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Mis en examen dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, l'attaquant Karim Benzema (29 ans, 81 sélections et 27 buts) n'a toujours pas réintégré l'équipe de France. Pourtant, le sélectionneur des Bleus l'a de nouveau assuré, le buteur du Real Madrid reste sélectionnable malgré ses récents propos à charge à l'encontre du champion du monde 1998. "Je n’ai pas à avoir de position catégorique ou définitive. À chaque fois, je fais des choix par rapport à la situation, au contexte. Après, qu’ils soient populaires ou pas, je les assume, a indiqué Deschamps dans un entretien accordé à L'Equipe. Karim, ce n’est pas la même chose. D’autres joueurs ont pu tenir des propos désagréables à mon endroit et ça ne m’a pas empêché de les reprendre en équipe de France." Alors que les Tricolores enchaînent les bons résultats, on a du mal à croire que Deschamps fasse appel à Benzema tant que les attaquants français restent prolifiques avec les Bleus. Alors que les Tricolores enchaînent les bons résultats, on a du mal à croire que Deschamps fasse appel à Benzema tant que les attaquants français restent prolifiques avec les Bleus.

