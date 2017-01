Chelsea : l'annonce de Conte sur D. Costa

Dans une forme incroyable, l’attaquant Diego Costa (28 ans, 18 matchs et 14 buts en Premier League cette saison) a été approché par le club chinois de Tianjin Quanjian (voir ici), prêt à offrir 94 millions d’euros à Chelsea. Selon son entraîneur Antonio Conte, l’Espagnol n’a aucune envie de quitter les Blues pour le moment.

"Il m’a promis qu’il restera et personnellement, je le crois, a confié l’Italien dans des propos relayés par Sky Sports. Sa volonté est de rester à Chelsea. Il veut combattre pour ce club et pour ces couleurs. Il est en train de démontrer toute sa passion et son attachement au club. On ne peut que s’en féliciter !"

Une bonne nouvelle pour les supporters du club anglais !