Man Utd : Gerrard effrayé par le talent de Pogba « Par Youcef Touaitia - Le 04/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Fraîchement retraité, Steven Gerrard suit toujours de près la Premier League. Forcément, l’Anglais n’a pas raté la montée en puissance au fil des rencontres du milieu de terrain Paul Pogba (23 ans, 19 matchs et 4 buts en Premier League cette saison) avec Manchester United, à tel point que la légende de Liverpool se dit "effrayée" par le potentiel du Français. "Je le trouve plus fort de semaine en semaine. Paul Pogba a vraiment un talent phénoménal. Je pense que le fait d’être arrivé avec cette grosse indemnité de transfert lui a un peu pesé sur les épaules et Manchester United n’était pas non plus dans le rythme. Mais j’ai l’impression qu’ils ont trouvé sa meilleure position sur le terrain, a estimé l’ancien Red au micro de BT Sport. A l’heure actuelle, il est l’un des meilleurs milieux de terrain, il n’y a aucun doute là-dessus. Et il va devenir encore meilleur ce qui, pour un fan de Liverpool, est une perspective assez effrayante." Gerrard a bien raison de trembler car son club de cœur se rendra à Old Trafford pour y défier la bande à Pogba, qui reste sur 7 victoires consécutives toutes compétitions confondues, le dimanche 15 janvier pour le compte de la 21e journée du championnat anglais. Gerrard a bien raison de trembler car son club de cœur se rendra à Old Trafford pour y défier la bande à Pogba, qui reste sur 7 victoires consécutives toutes compétitions confondues, le dimanche 15 janvier pour le compte de la 21e journée du championnat anglais.

