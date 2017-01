Real : le père de James préfère Ancelotti « Par Youcef Touaitia - Le 04/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré des rumeurs insistantes concernant un départ du milieu offensif James Rodriguez (25 ans, 8 matchs et 1 but en Liga cette saison) cet hiver du Real Madrid, le Colombien ne devrait pas quitter la Maison Blanche. C’est tout du moins ce qu’a récemment affirmé le père du joueur, Wilson Rodriguez, qui a glissé un petit tacle à l’entraîneur merengue Zinedine Zidane. "Quand Ancelotti était sur le banc du Real Madrid, mon fils jouait dans sa position idéale et tout se passait bien, a souligné le Sud-Américain dans des propos repris par Marca. James a seulement besoin d’un peu de confiance et j’espère que Zidane lui concédera quelques minutes de jeu." A James de faire le nécessaire pour convaincre le Français. A James de faire le nécessaire pour convaincre le Français.

