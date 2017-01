Séville : l'agent de Sirigu milite pour Naples « Par Youcef Touaitia - Le 04/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Prêté au FC Séville par le Paris Saint-Germain, le gardien Salvatore Sirigu (29 ans, 2 matchs en Liga cette saison) ne parvient pas à gagner la confiance de Jorge Sampaoli. Du coup, l’international transalpin pourrait quitter l’Andalousie cet hiver afin de tenter sa chance ailleurs. C’est tout du moins l’idée de son agent qui ouvre la porte à un retour en Italie, du côté de Naples plus précisément. "Un retour en Italie à Naples ? Je l'espère. Nous parlons d'un excellent gardien de but. Salvatore Sirigu était très bien au PSG, et Blanc l'a envoyé sur le banc sans aucune raison technique ou sportive. Il a été élu meilleur gardien de Ligue 1 à deux reprises, le mettre sur le banc est un crime, a commenté Carlo Pallavicino sur les ondes de Radio CRC. En Italie, au poste de gardien, il y a beaucoup d'étrangers qui n'en valent pas la peine. Les meilleurs sont Buffon et Donnarumma. Voir Sirigu signer à Naples serait très positif pour le football italien." Malgré l’enthousiasme de l’homme d’affaires, on imagine mal comment Sirigu pourrait prendre la place de Pepe Reina dans le but des Partenopei... Malgré l’enthousiasme de l’homme d’affaires, on imagine mal comment Sirigu pourrait prendre la place de Pepe Reina dans le but des Partenopei...

