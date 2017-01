Nice : Depay, Rivère jette l'éponge

Indésirable du côté de Manchester United, l’attaquant Memphis Depay (22 ans, 4 apparitions en Premier League cette saison) a été cité parmi les possibles recrues de Nice cet hiver. Sauf que pour le président Jean-Pierre Rivère, le Néerlandais est inaccessible pour des motifs financiers.

"Memphis Depay ? On l’a regardé, comme beaucoup de clubs, mais c’est extrêmement compliqué. Depay, ce n’est pas chaud du tout ! C’est un dossier qui n’est pas dans nos moyens financiers, a assuré le dirigeant azuréen sur les ondes de RMC. Vous avez un club qui l’a acheté un certain montant (34 millions d’euros, ndlr), qui souhaite le vendre. Quand on a regardé Depay, c’était dans une autre optique, qui n’est pas envisageable aujourd’hui. Il a été acheté très cher par Manchester United, ils veulent peut-être le vendre et on ne peut pas s’aligner sur ce genre de dossiers."

Une réponse aussi claire que limpide.