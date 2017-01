Arsenal : O. Giroud - "c'est une honte"

Auteur de deux passes décisives et d'un but égalisateur dans le temps additionnel, Olivier Giroud (30 ans, 13 apparitions et 6 buts en Premier League cette saison) a sauvé Arsenal contre Bournemouth (3-3) ce mardi soir. Mais l'attaquant français n'est pas satisfait de la prestation de son équipe pendant plus d'une heure.

"C’est une honte pour nous de concéder trois buts. On ne peut pas se permettre ce genre d’erreurs. Le come-back est une bonne chose mais, honnêtement, c’est très frustrant. Un but est un but. Le dernier était particulier. Là, c’est un but égalisateur, c’est une bonne chose", a confié le Gunner après la rencontre.

Un point inespéré mais qui n'arrange pas les affaires d'Arsenal, 4e au classement à 8 points de Chelsea qui affronte Tottenham mercredi.