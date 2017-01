PSG : H. Ben Arfa - "ça a été difficile" « Par Romain Rigaux - Le 03/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A la veille d'un match amical entre le Paris Saint-Germain et le Club Africain, à Tunis, Hatem Ben Arfa (29 ans, 14 apparitions en L1 cette saison) a été interrogé sur son début de saison en conférence de presse ce mardi. Le milieu offensif parisien a dressé un bilan lucide de ses six premiers mois dans la capitale. "J'ai eu une intégration un peu compliquée, parce que je n'ai pas eu beaucoup de temps de jeu, ça a été difficile, a avoué l'ancien Niçois. Dans la vie, ce sont des challenges, il faut les relever. Il faut accepter de continuer de se battre et dans la vie, je reste confiant pour l'avenir." Avec l'arrivée de Julian Draxler et Giovani Lo Celso, "HBA" devra faire face à encore plus de concurrence durant la seconde partie de la saison. Avec l'arrivée de Julian Draxler et Giovani Lo Celso, "HBA" devra faire face à encore plus de concurrence durant la seconde partie de la saison.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+