Juve : pourquoi Witsel a préféré la Chine « Par Romain Rigaux - Le 03/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme nous vous l'indiquions ce mardi (voir la brève de 18h23), Axel Witsel (27 ans) a rejoint le club chinois Tianjin Quanjian. Pourtant tout proche de la Juventus Turin, le milieu de terrain belge explique ce qui a fait pencher la balance. "C'était une décision très difficile parce que, d'un côté il y avait une grande équipe et un top club comme la Juventus, mais d'un autre il y a une offre cruciale pour ma famille, que je ne pouvais pas refuser", a expliqué le Diable Rouge à Tuttosport. Avec un salaire annuel estimé à 18 millions d'euros, Witsel a donc privilégié l'aspect financier. "Les dirigeants de la Juventus se sont toujours comportés comme des gentlemen avec moi et je ne peux que leur en être reconnaissant. Je vais encourager la Juventus et j'espère qu'ils pourront gagner la Ligue des Champions. Qui sait, peut-être qu'un jour, dans le futur, nos chemins se rencontreront enfin", a-t-il ajouté. Une manière de préparer, déjà, un futur retour en Europe...

