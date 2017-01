Lyon : Genesio a d'autres pistes offensives

A la recherche d'un attaquant supplémentaire cet hiver, l'Olympique Lyonnais étudie plusieurs pistes (Filip Djordjevic, Carlos Vela, Nicolas Pepe). Interrogé sur ce dossier, l'entraîneur lyonnais Bruno Genesio fait le point et assure avoir d'autres cibles sur sa short-list.

"On est serein car on sait ce qu’on a envie de faire, et ce qu’on a pas envie de faire. C’est le plus important. Carlos Vela est un joueur que je connais. C’est plus une rumeur pour le moment. On travaille sur plusieurs pistes. Nicolas Pépé est un joueur intéressant, mais on a d’autres noms qui n’ont pas été cités", a confié le coach des Gones sur OL TV.