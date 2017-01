PSG : sans Cavani ni Jesé en Tunisie

En déplacement à Tunis pour un mini stage, avec un match amical face au Club Africain, le Paris Saint-Germain voyage avec ses nouveaux arrivants Julian Draxler et Giovani Lo Celso. En revanche, Edinson Cavani, blessé, et Serge Aurier, parti pour la CAN, sont absents, tout comme Javier Pastore et Thomas Meunier, restés aux soins. Annoncé sur le départ, Jesé n'est également pas du voyage.

Areola, Trapp - Georgen, Kimpembe, Thiago Silva, Marquinhos, Kurzawa, Maxwell, Krychowiak, Matuidi, Thiago Motta, Rabiot, Nkunku, Verratti - Lo Celso, Lucas, Ben Arfa, Augustin, Di Maria, Draxler.