Ang. : Bournemouth 3-3 Arsenal (fini) Par Romain Rigaux - Le 03/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Arsenal s'est fait très peur mais décroche le nul à Bournemouth (3-3) ce mardi soir. Menés 3-0, les Gunners ont inscrit trois buts en fin de rencontre. Dès le début de la rencontre, Bournemouth bousculait la formation d'Arsène Wenger. Incapables d'approcher du but de Boruc, les Gunners subissaient les assauts adverses et finissaient par craquer sur un tir de Daniels, totalement oublié par la défense londonienne (1-0, 16e). Derrière, les Cherries enfonçaient le clou. Xhaka poussait Fraser dans le dos dans la surface et Callum ne laissait pas passer l'occasion de creuser l'écart sur penalty (2-0, 20e). Un début de match chaotique pour Arsenal ! Et pour ne rien arranger aux déboires des hommes de Wenger, Coquelin devait sortir à la demi-heure de jeu pour une blessure à la cuisse. Quand rien ne va... Derrière, les joueurs de Bournemouth continuaient de proposer du beau jeu et de semer la pagaille dans la défense londonienne. Du côté d'Arsenal, seul un bel enchaînement de Ramsey faisait passer un frisson dans les tribunes. C'était trop insuffisant pour espérer renverser la partie avec aucun tir cadré en 45 minutes. Les Gunners se réveillent Arsenal revenait avec de meilleures intentions après la pause. Les Gunners se montraient plus entreprenants offensivement et parvenaient enfin à enchaîner quelques beaux mouvements. Mais l'embellie ne durait qu'un petit quart d'heure. Sur une action rapide partie du gardien, Fraser corsait l'addition (3-0, 58e). Le match semblait alors plié... Mais les Londoniens se réveillaient finalement sur une tête plongeante de Sanchez (3-1, 71e) et une superbe volée de Pérez (3-2, 74e). Derrière, les Gunners faisaient le siège de la surface adverse et multipliaient les opportunités face à une équipe réduite à dix après l'expulsion de Francis. Et c'est Giroud qui offrait le point du nul aux siens d'une tête en fin de rencontre (3-3, 90e+2). Incroyable ! Arsenal revient de très loin ! Derrière, les Gunners faisaient le siège de la surface adverse et multipliaient les opportunités face à une équipe réduite à dix après l'expulsion de Francis. Et c'est Giroud qui offrait le point du nul aux siens d'une tête en fin de rencontre (3-3, 90e+2). Incroyable ! Arsenal revient de très loin !

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+