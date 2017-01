Bayern : Robben ne voulait pas quitter le Real « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 03/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- S'il a connu de nombreux succès depuis son arrivée en 2009, avec notamment une Ligue des Champions (2013), Arjen Robben (32 ans, 10 matchs et 5 buts en Bundesliga cette saison) ne souhaitait pourtant pas quitter le Real Madrid à l'époque. Mais l'attaquant néerlandais n'a pas eu le choix et a dû se résoudre à rejoindre une équipe moins prestigieuse que le Real selon lui à cette période. "Ce fut une décision difficile, la plus difficile de ma carrière car le Bayern ne figurait pas dans l’élite en Europe comme actuellement et ce fut un pas en arrière pour moi de quitter le Real Madrid pour aller à Munich. Je ne voulais pas partir au début. J’avais fait la meilleure pré-saison de ma carrière, mais je n’ai pas eu ma chance, je devais prendre une décision", a ainsi expliqué Robben sur Fox Sports. "Au départ, on m’a dit que le Real Madrid pouvait se faire un peu d’argent si j’étais vendu. Mais j’y suis allé parce que le Bayern a tout fait pour me faire signer. La présence de Louis van Gaal a évidemment joué un rôle important. Je suis un vrai homme du Bayern maintenant. Je vis ma huitième saison ici et je suis devenu une partie de ce club", a toutefois ajouté le Néerlandais. Comme quoi des fois il est bon de se montrer raisonnable. Comme quoi des fois il est bon de se montrer raisonnable.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+