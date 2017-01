Real : Pepe, James, Morata... Zidane s'exprime

Tous annoncés comme de probables partants cet hiver, Pepe (33 ans, 8 matchs et 1 but en Liga cette saison), James Rodriguez (25 ans, 8 matchs et 1 but en Liga cette saison) et Alvaro Morata (24 ans, 12 matchs et 5 buts en Liga cette saison) alimentent en masse les pages de la presse madrilène ces jours-ci. Mais pour Zinedine Zidane, aucun de ces trois joueurs ne devrait quitter le Real en janvier.

"Pepe est l’un de nos joueurs, de nos cadres. Cela fait dix ans qu’il évolue au Real Madrid et moi, je veux qu’il reste avec nous. C’est clair. Les rumeurs ne m’intéressent pas, a commenté l'entraîneur des Merengue en conférence de presse au sujet des bruits envoyant le défenseur portugais en Chine, avant de s'exprimer sur le milieu de terrain colombien. Nous avons parlé ensemble, oui. C’est un joueur du Real Madrid, c’est ce que je lui ai dit mais il le sait. Il n’y a rien d’autre à ajouter."

Le cas Morata, dont on dit qu'il souhaite retrouver la Juventus Turin (voir la brève de 13h25), a également été abordé. "Je ne crois pas que cette rumeur soit fondée. Moi, je le vois heureux d’être de retour à la maison. Il travaille bien et je le vois impliqué dans notre projet. Donc non, je ne pense pas qu’il envisage un retour à la Juve", a commenté le technicien français.

Il faudrait quand même savoir ce que les principaux intéressés en pensent.