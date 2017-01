Arsenal : le but de Giroud, Dugarry a des doutes

Après son superbe coup du scorpion dimanche contre Crystal Palace (2-0), l’attaquant d’Arsenal, Olivier Giroud (30 ans, 12 apparitions et 5 buts en Premier League cette saison), a vu les réseaux sociaux et les consultants s’enflammer pour ce qui est peut-être déjà le but de l’année 2017 (voir ici) ! Comme souvent, une voix discordante se fait pourtant entendre, celle du chroniqueur Christophe Dugarry.

"J’aurais adoré marqué le but de Giroud. Il s’agit d’un but spectaculaire. C’est extraordinaire mais ça ressemble presque plus à de la gymnastique selon moi, a ironisé le champion du monde 1998 sur les ondes de RMC. Ce but ne correspond pas à ma conception du 'génial' (…), ce n’est pas suffisamment maîtrisé pour dire que c’est le plus beau but qu’on a vu de notre vie. La part de réussite est trop élevée. J’ai un copain qui a mis un but comme ça en amateur et pourtant, je te garantis qu’il a les pieds carrés." Giroud appréciera.