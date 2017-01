Angers : des contacts avec un champion d'Afrique « Par Romain Lantheaume - Le 03/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Confronté aux indisponibilités de Nicolas Pépé, Karl Toko-Ekambi et Famara Diedhiou durant la CAN 2017, Angers cherche surtout à renforcer son secteur offensif cet hiver, mais l’actuel 16e de Ligue 1 vise aussi des recrues en défense en plus du latéral gauche Abdoulaye Bamba qui a signé la semaine dernière (voir ici). Dans ce cadre, le magazine France Football révèle que le SCO se trouve en discussions avec le défenseur polyvalent de l'ADO La Haye, Wilfried Kanon (23 ans, 15 matchs en championnat cette saison), libre en juin prochain. Capable de jouer en charnière centrale et à gauche, le champion d’Afrique 2015 avait failli rejoindre Lille à l’été 2015 mais il avait été recalé à la visite médicale en raison d’un problème au genou. Ce mois-ci, l’Eléphant va prendre part à la CAN avec sa sélection. Capable de jouer en charnière centrale et à gauche, le champion d’Afrique 2015 avait failli rejoindre Lille à l’été 2015 mais il avait été recalé à la visite médicale en raison d’un problème au genou. Ce mois-ci, l’Eléphant va prendre part à la CAN avec sa sélection.

