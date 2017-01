Man Utd : Mourinho arrive encore à se plaindre « Par Romain Lantheaume - Le 03/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme ne manquent pas de le souligner ses détracteurs, l’entraîneur de Manchester United, José Mourinho, est bien le roi des excuses. Malgré la victoire contre West Ham (2-0) lundi en Premier League couplée à un arbitrage favorable, le Special One a trouvé le moyen de se plaindre, non seulement contre l’homme au sifflet mais également du calendrier ! "Je pense que ce n’était pas une bonne performance. C’est difficile de jouer au football dans ces circonstances avec seulement 48 heures de repos. (…) Mes joueurs étaient trop fatigués pour bien réfléchir. Nous avons fait beaucoup de mauvais choix", a pesté le coach des Red Devils en conférence de presse. Malgré l’expulsion sévère de Sofiane Feghouli chez les Hammers et le but hors-jeu accordé à son attaquant Zlatan Ibrahimovic, le Portugais ne changera jamais ! Malgré l’expulsion sévère de Sofiane Feghouli chez les Hammers et le but hors-jeu accordé à son attaquant Zlatan Ibrahimovic, le Portugais ne changera jamais !

