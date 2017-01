Atletico : le coup de gueule de Griezmann !

Régulièrement annoncé dans le viseur de Manchester United, d'Arsenal, du Paris Saint-Germain ou encore du Bayern Munich, l’attaquant de l’Atletico Madrid, Antoine Griezmann (25 ans, 15 matchs et 6 buts en Liga cette saison), s’est dit fatigué par les spéculations sur son avenir.

"Pourquoi ne demande-t-on pas à des joueurs comme Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou Gareth Bale où ils iront la saison prochaine ? Moi non plus, je n'aime pas qu'on me pose ces questions, a clarifié le Tricolore dans un entretien vidéo accordé au quotidien AS. Je suis heureux et je prends du plaisir à l'Atletico, ne me demandez plus rien sur mon avenir."

Sous contrat jusqu'en 2021, le Colchonero dispose d’une clause libératoire fixée à 100 millions d'euros.