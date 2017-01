PSG : Las Palmas veut encore y croire pour Jesé « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 03/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En échec total au Paris Saint-Germain, Jesé (23 ans, 9 apparitions et 1 but en L1 cette saison) souhaite profiter du mercato hivernal pour changer d'air. L'Espagnol irait bien notamment tenter de se refaire la cerise du côté de Las Palmas. Mais le salaire de l'attaquant parisien reste un réel problème pour le club des Canaries. Comme pour la Roma et les autres équipes intéressées pour le moment (voir la brève de 10h11). L'actuel 10e de Liga sait toutefois que le mercato hivernal est encore long. "Il y a encore suffisamment de temps pour voir si on peut faire face à ces difficultés, nous ne pouvons pas mettre autant d'argent dans cette opération, mais nous allons être patient, en espérant que cette opportunité qui est à portée de main, et qui est en principe est au-delà de nos possibilités, puisse se concrétiser, a fait savoir le directeur général de Las Palmas Patricio Vinayo, dans des propos rapportés par Canal Supporters. Nous voulons l’avoir, nous le désirons, nous gardons espoir qu’il soit ici." Pour cela, le PSG devra accepter de prêter l'ancien Madrilène en prenant en charge la majeure partie de son salaire estimé à 225.000 euros brut mensuels... Pour cela, le PSG devra accepter de prêter l'ancien Madrilène en prenant en charge la majeure partie de son salaire estimé à 225.000 euros brut mensuels...

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+