Roma : Lyon peut oublier Iturbe

En quête d’un attaquant, l’Olympique Lyonnais cible plusieurs joueurs. Parmi eux, Juan Iturbe (23 ans, 5 apparitions en Serie A cette saison). Déjà pisté en fin de mercato estival, l’international paraguayen de l'AS Roma a vu son nom circuler à nouveau dans la capitale des Gaules à l’approche du mois de janvier. Mais le Giallorosso ne va pas rejoindre l’OL cet hiver.

La presse transalpine indique que le Sud-Américain est arrivé lundi soir à Turin. Le joueur doit passer sa visite médicale ce mardi avant d’être prêté pour un an et demi au Torino moyennant une option d’achat de 12-13 millions d’euros. Raison de plus pour Lyon de se concentrer sur les pistes Filip Djordjevic (Lazio Rome) et Carlos Vela (Real Sociedad).