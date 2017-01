West Ham : Bilic veut bloquer Payet

Désireux de rapatrier l’ailier de West Ham, Dimitri Payet (29 ans, 18 matchs et 2 buts en Premier League cette saison), l’Olympique de Marseille serait prêt à mettre entre 30 et 40 millions d’euros sur la table cet hiver pour le Tricolore (voir ici). Mais, comme pressenti, le club londonien se montre intransigeant et n’entend pas se séparer de son meilleur élément en cours de saison, comme l’a signifié l’entraîneur Slaven Bilic lundi après la défaite contre Manchester United (0-2).

"On a déjà répondu à ce genre de questions en début de saison. C'est clair, on ne veut pas le vendre. On veut garder nos meilleurs joueurs et, dans notre situation, on en a besoin", a lancé le technicien croate en conférence de presse.

Même en mettant le paquet, l’OM aura du mal à recruter le Hammer dès janvier…