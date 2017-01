PSG : c'est toujours bloqué pour Jesé... « Par Romain Lantheaume - Le 03/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Recruté pour 25 millions d’euros l’été dernier, l’ailier Jesé (23 ans, 9 apparitions et 1 but en L1 cette saison) ne sera pas retenu par le Paris Saint-Germain cet hiver après six premiers mois très décevants. Problème : ni l’UD Las Palmas, ni l’AS Roma, qui courtisent l’Espagnol en prêt, ne parviennent à s’entendre avec le PSG au sujet de la prise en charge d'une partie de son salaire, estimé à 225.000 euros brut mensuels. Ce mardi, L’Equipe révèle que ses émoluments conséquents ont pour l’instant dissuadé tous les prétendants de l’ancien Merengue de passer à l’action. De son côté, alors qu’il souhaitait rejoindre Las Palmas, le club de sa ville natale, le joueur commencerait à s’interroger. D’après la même source, Jesé n’exclurait plus de rester dans la capitale. Pas forcément une bonne nouvelle alors que Julian Draxler et Giovani Lo Celso sont déjà venus renforcer le secteur offensif francilien en ce mois de janvier… D’après la même source, Jesé n’exclurait plus de rester dans la capitale. Pas forcément une bonne nouvelle alors que Julian Draxler et Giovani Lo Celso sont déjà venus renforcer le secteur offensif francilien en ce mois de janvier…

