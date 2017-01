Nantes : Kita se paie Sigthorsson « Par Romain Lantheaume - Le 03/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le 29 décembre, Galatasaray a annoncé unilatéralement le départ de Kolbeinn Sigthorsson (26 ans), prêté par le FC Nantes. Cette décision a du mal à passer en Loire-Atlantique, où les dirigeants avaient signé pour céder l’Islandais pendant un an. D’ailleurs, l’attitude du Nordique n’est pas du goût du président des Canaris, Waldemar Kita. "On n'a toujours aucun contact, ni avec Galatasaray, ni avec le joueur. Je me retrouve devant le fait accompli, a déploré le dirigeant dans les colonnes de L’Equipe. Je ne sais pas où est Sigthorsson, il s'est arrangé avec Galatasaray mais il doit nous parler. J'ai entendu qu'il ne voulait pas rester en Turquie pour des raisons de sécurité. Ça se comprend, mais qu'il me tienne au courant !" Alors que les Nantais ont pris contact avec la LFP et n’excluent pas de se retourner contre le club turc, Kita a fait savoir que l’ancien buteur de l’Ajax Amsterdam ne restera pas au FCN lors de la seconde partie de saison. Blessé, Sigthorsson n’a pas joué en Turquie et un nouveau prêt reste donc envisageable. Alors que les Nantais ont pris contact avec la LFP et n’excluent pas de se retourner contre le club turc, Kita a fait savoir que l’ancien buteur de l’Ajax Amsterdam ne restera pas au FCN lors de la seconde partie de saison. Blessé, Sigthorsson n’a pas joué en Turquie et un nouveau prêt reste donc envisageable.

