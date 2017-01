PSG : Cavani, prolongation en vue !

PSG : Cavani, prolongation en vu e ! « Par Romain Lantheaume - Le 03/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après le capitaine Thiago Silva (voir ici), le Paris Saint-Germain est en passe d’enregistrer la prolongation d’un deuxième cadre. D’après le quotidien L’Equipe, l’attaquant Edinson Cavani (29 ans, 17 matchs et 18 buts en L1 cette saison) doit rempiler en faveur du club de la capitale vers mi-janvier, voire dès la fin de semaine prochaine. Seuls quelques détails resteraient à régler pour voir El Matador étendre son bail de deux années supplémentaires, jusqu’en 2020, moyennant une revalorisation salariale. Auteur d’une première partie de saison très prolifique, l’Uruguayen fait figure d’avant-centre numéro un du PSG depuis le départ de Zlatan Ibrahimovic l’été dernier. Une fois que l’ancien Napolitain aura signé, il ne manquera plus que le défenseur central Marquinhos et le milieu de terrain Blaise Matuidi et le champion de France en titre aura blindé ses principaux cadres. Une fois que l’ancien Napolitain aura signé, il ne manquera plus que le défenseur central Marquinhos et le milieu de terrain Blaise Matuidi et le champion de France en titre aura blindé ses principaux cadres.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+