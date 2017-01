Lille : Civelli veut voir Corchia s'enflammer Par Eric Bethsy - Le 02/01/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Sur le point de quitter Lille cet hiver, le défenseur central Renato Civelli (33 ans, 12 matchs et 1 but en L1 cette saison) a profité d'un entretien accordé à La Voix du Nord pour envoyer un message à son coéquipier Sébastien Corchia (26 ans, 19 matchs et 1 but en L1 cette saison). Selon l'Argentin, le latéral droit droit prendre conscience de son potentiel. "Il a un avenir énorme mais le point qu'il doit travailler, c'est l'estime de soi-même, a confié l'ancien Marseillais. Il ne se reconnaît pas à sa juste valeur. L'équipe de France, ça va lui faire du bien. Il y a des joueurs qui s'enflamment et à qui ça fait du tort. Lui, je pense que ce serait bien s'il s'enflamme un petit peu dans le bon sens." Il est vrai que l'international français a le talent pour viser plus haut. Il est vrai que l'international français a le talent pour viser plus haut.

